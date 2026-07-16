Силкин высказался о возможном переходе Головина в "Зенит"

"Значит, в Европе никому не нужен". Силкин – о возможном переходе Головина в "Зенит"
Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info оценил слухи о возможном переходе полузащитника "Монако" Александра Головина в "Зенит".
"Головин – отличный футболист, он точно пригодится "Зениту". Если он сам не против, то почему бы и нет? Не спроста же пошли эти слухи – значит, в Европе он никому не нужен. Его уровень игры на высоком уровне, таких игроков не хватает в РПЛ. Его трансфер станет украшением для всей лиги. "Зенит" станет только еще сильнее", - сказал Силкин.
В последнее время СМИ сообщают об интересе к 30-летнему россиянину со стороны клубов Саудовской Аравии, а также "Зенита".
Головин защищает цвета "Монако" с 2018 года. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.
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