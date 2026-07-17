"Шинник" временно переезжает из Ярославля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что "Шинник" временно будет проводить домашние матчи в другом городе.

© ФК "Шинник"

По словам Евраева, команда перебазируется в Ростов Великий, пока в Ярославле будут строить новый стадион.

- На время строительства нового стадиона в Ярославле футбольный клуб "Шинник" будет проводить домашние матчи в Ростове Великом. На месте стадиона "Шинник" в Ярославле при поддержке ПСБ к 2030 году возведем новую, современную арену на 12 тысяч мест. Новый стадион будет соответствовать требованиям Российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионе, - написал Евраев в своем телеграм-канале.

По итогам сезона-2025/26 ярославский "Шинник" занял восьмое место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 48 очков в 34 матчах. В первом туре нового сезона ярославцы сыграли вничью с "Сочи" 2:2. Во втором туре команда сыграет на домашнем стадионе с "Ленинградцем".