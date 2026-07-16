В ЦСКА рассказали, кого хотят купить перед сезоном
Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов перед товарищеским матчем против «Динамо» заявил, что хотел бы видеть в сезоне большее количество атакующих игроков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Вопрос трансферов, наверное, должен быть адресован спортивному отделу. Мы бы хотели трансферы и в линию атаки, и в линию обороны. Списки были переданы в спортивный отдел, будем ждать итогов переговоров. Чтобы говорить о том, кто команду покинет, надо понимать, кто к нам перейдет. Будем ждать результатов переговоров, чтобы говорить о дальнейших шагах», — заявил Игдисамов.
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