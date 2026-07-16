Бубнов: пройдусь голым по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом

Александр Бубнов: «Голым пройду по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом. Обыгрывать «Зенит» они не готовы, будут бороться за 3-е место»
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов заявил, что готов голым пройти по Красной площади в случае победы ЦСКА в чемпионате России.
«Дмитрий Баринов был лидером «Локомотива», он бы не ушел, если бы его не обманули. Михаил Галактионов его не защитил. В ЦСКА он развяжет руки Матвею Кисляку, организует всю молодежь. ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться. Дмитрию Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать «Зенит» армейцы не готовы. Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади», – сказал Бубнов.
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