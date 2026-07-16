Тренер «Динамо» рассказал о работе с командой перед началом сезона

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о работе с командой перед началом сезона.

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Немец ранее возглавлял бело-голубых с октября 2020 года по май 2022 года. В июне 2026 года специалист вернулся в московский клуб.

О Константине Тюкавине

«У нас сразу после возвращения был разговор с Тюкавиным. Я ему открыто сказал, что не могу относиться к нему так, как относился четыре года назад. У него другой статус. Не стоит что-то сравнивать».

Об адаптации команды к его требованиям

«Четыре недели позади, мы прививаем динамовскую ДНК. В матче с ЦСКА вы это увидите», – сказал Шварц.

Бело-голубые проведут товарищеский матч с армейцами 18 июля.