Тренер «Динамо» рассказал о работе с командой перед началом сезона

Шварц о «Динамо»: «Мы прививаем команде динамовскую ДНК. В матче с ЦСКА вы это увидите»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о работе с командой перед началом сезона.
Немец ранее возглавлял бело-голубых с октября 2020 года по май 2022 года. В июне 2026 года специалист вернулся в московский клуб.
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О Константине Тюкавине
«У нас сразу после возвращения был разговор с Тюкавиным. Я ему открыто сказал, что не могу относиться к нему так, как относился четыре года назад. У него другой статус. Не стоит что-то сравнивать».
Об адаптации команды к его требованиям
«Четыре недели позади, мы прививаем динамовскую ДНК. В матче с ЦСКА вы это увидите», – сказал Шварц.
Бело-голубые проведут товарищеский матч с армейцами 18 июля.
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