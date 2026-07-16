Мостовой прокомментировал назначение Зидана на тренера сборной Франции

Мостовой о Зидане в сборной Франции: «Один футбольный человек должен сменить другого, это будет правильно. Дешам работает больше 12 лет – устал, наверное»
Александр Мостовой прокомментировал информацию о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции вместо Дидье Дешама.
Ранее Дешам заявил, что покинет эту должность по завершении ЧМ-2026.
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«Дешам уже больше 12 лет тренирует сборную Франции. Ну, конечно, уже все. Он сам устал, наверное. Зидана назначат – это будет правильно. Футбольный человек должен сменить другого футбольного человека», – сказал Мостовой.
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Мостовой о Зидане в сборной Франции: «Один футбольный человек должен сменить другого, это будет правильно. Дешам работает больше 12 лет – устал, наверное»