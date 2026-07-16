Иранский защитник перешел из «Ахмата» в «Персеполис»

Иранский защитник Заре перешел из «Ахмата» в «Персеполис»
Защитник Мехди Заре перешел из грозненского «Ахмата» в «Персеполис», сообщает пресс‑служба иранского футбольного клуба.
«Персеполис» заключил с 23‑летним Заре четырехлетнее соглашение.
Футболист выступал за «Ахмат» с июля 2025 года. Всего на счету иранца 14 матчей за грозненцев во всех турнирах.
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