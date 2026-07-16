Тренер "Зенита" рассказал об адаптации новичка команды

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал, как проходит адаптация в клубе форварда Фелипе Аугусто.

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"Фелипе Аугусто очень хорошо все понимает, он очень дисциплинированный игрок, суперпрофессионал. Пока он производит очень хорошее впечатление — то, как он воспринимает информацию и вписывается в наш тренировочный процесс", - цитирует Оливейру клубная пресс-служба.

Фелипе Аугусто перешел в "Зенит" в это летнее трансферное окно, перебравшись из "Трабзонспора". Петербургский клуб заключил договор с 22-летний нападающим до июня 2030 года.

В прошлом сезоне бразилец отметился 15 забитыми голами в 40 матчах за турецкую команду во всех турнирах.