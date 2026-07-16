Месси назвали богом футбола

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси — лучший футболист мира на сегодняшний день, заявил «Матч ТВ» бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

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В среду аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ‑2026. Месси отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Всего в активе 39‑летнего аргентинца семь матчей на турнире, в которых он забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

В финале ЧМ‑2026 сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 19 июля на стадионе в Нью‑Джерси (США), стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

— Полуфинал просто огонь. На мой взгляд — это был лучший матч чемпионата мира. Месси — это бог футбола. Его передача с правой ноги, учитывая, что он левша — это просто было феерично.

— Месси сейчас является главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

— Это абсолютно справедливо. Но зная, как сейчас его выдают, произойти может всё что угодно. Я, например, вообще не понял, как Родри получил «Золотой мяч» вместо Винисиуса. И протест «Реала» мне абсолютно понятен. Если говорить объективно, на сегодняшний день нет лучше игрока, чем Месси. Даже если Аргентина не станет чемпионом, Лионель всё равно лучший игрок мира, — сказал Червиченко «Матч ТВ».

Прямую трансляцию финального матча чемпионата мира‑2026 смотрите 19 июля с 21:00 (мск) на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».