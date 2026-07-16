Выяснилось, с кем сыграет "Родина" на последнем этапе сборов в Сербии

"Родина" объявила соперников по заключительным контрольным матчам на сборах
Стало известно, с кем сыграет "Родина" на последнем этапе сборов в Сербии.
"Родина" объявила своих соперников по товарищеским матчам в рамках сборов команды в Сербии.
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Завтра, 17 июля, московская команда сыграет против "Пролетером 023", а завершит тренировочный сбор в Белграде игрой с "Маккаби" из Петах-Тиквы в субботу, 18 июля.
"Родина" откроет сезон в РПЛ 25 июля гостевой встречей с московским "Спартаком".
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