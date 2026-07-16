Казахстанский футболист подписал контракт с "Барселоной"

Футболист из Казахстана 15-летний Карим Мендиканов подписал контракт с испанским клубом "Барселона". Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Мендиканов будет выступать за клубную академию "Ла Масия".

"Очень горд тем, что подписал контракт с клубом своей жизни", - написал спортсмен.

Мендиканову 15 лет. Он начал карьеру в казахстанском клубе Astana Junior, где в 2021 году признавался лучшим нападающим турнира "Кубок Арыстана". В 2022 году футболист переехал в Испанию, выступал за местные команды "Серданьола" и "Сан-Кугат" среди игроков до 15 лет.

В апреле стало известно, что Мендиканов со следующего сезона будет выступать в системе "Барселоны". Он стал первым казахстанским футболистом, подписавшим контракт с "Барселоной".