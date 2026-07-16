«Акрон» подписал воспитанника «Спартака» Юрия Железнова
«Акрон» объявил о подписании контракта с полузащитником Юрием Железновым, рассчитанного на четыре года. 23-летний футболист перешёл в тольяттинский клуб из «Урала». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано на четыре года.
В составе тольяттинской команды Железнов будет выступать под 14-м номером.
Полузащитником является уроженцем Саранска, а также воспитанником «Мордовии», «Спартака» и «Рубина». В минувшем сезоне Железнов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 350 тыс.
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