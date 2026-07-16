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«Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Аджман» из ОАЭ в товарищеском матче

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Грозненский «Ахмат» переиграл «Аджман» из ОАЭ в товарищеском матче на предсезонных сборах в Сербии.

«Ахмат» с минимальным счетом обыграл «Аджман» из ОАЭ в товарищеском матче
© ФК «Ахмат»

Встреча завершилась со счетом 1:0. Мяч на 27‑й минуте забил албанский нападающий Эральд Максути.

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Российский клуб не проиграл ни одного матча на третьих сборах. Команда Станислава Черчесова обыграла сербский «ИМТ» (1:0) и боснийский «Радник» (3:0).

В первом туре сезона‑2026/27 Российской премьер‑лиги «Ахмат» 26 июля сыграет на выезде с московским «Локомотивом».

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