Выяснилось, что может ускорить переход Альвареса в «Барселону»

В «Барселоне» по-прежнему считают, что нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес является идеальным форвардом для них. «Матрасники» не хотят продавать аргентинского футболиста, однако могут сделать это, если им удастся приобрести нападающего «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне крайне заинтересован в приглашении Оярсабаля в команду. «Матрасники» уже контактировали со стороной 29-летнего игрока. С понедельника, 20 июля, эти контакты должны активизироваться.

В минувшем сезоне Оярсабаль принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Альварес сыграл 49 матчей, где забил 20 голов и сделал девять ассистов.