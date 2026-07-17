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Рашфорд обижен на «Барселону» за быстрый отказ от борьбы за его переход — Sport.es

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, проведший минувший сезон в аренде в «Барселоне», понял, что точно не сможет перейти в каталонский клуб, когда узнал о подписании им вингера Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sport.es.

Нападающий Рашфорд обиделся на «Барселону»
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По информации источника, Рашфорд «несколько обижен» на «блауграну», поскольку считал, что «Барселона» будет бороться за его подписание дольше, чем оказалось в реальности. Вингер был готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться. Нападающий принял, что проведёт предсезонную подготовку с «Манчестер Юнайтед», поскольку главный тренер Майкл Кэррик рассчитывает на него.

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Подчёркивается, что Рашфорд будет готов покинуть стан «красных дьяволов», если получит предложение от топ-команды Европы. Футболист не рассматривает вариант с отъездом в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 49 матчей за «Барселону», где забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

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