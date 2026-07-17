Нападающий Рашфорд обиделся на «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, проведший минувший сезон в аренде в «Барселоне», понял, что точно не сможет перейти в каталонский клуб, когда узнал о подписании им вингера Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Рашфорд «несколько обижен» на «блауграну», поскольку считал, что «Барселона» будет бороться за его подписание дольше, чем оказалось в реальности. Вингер был готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться. Нападающий принял, что проведёт предсезонную подготовку с «Манчестер Юнайтед», поскольку главный тренер Майкл Кэррик рассчитывает на него.

Подчёркивается, что Рашфорд будет готов покинуть стан «красных дьяволов», если получит предложение от топ-команды Европы. Футболист не рассматривает вариант с отъездом в Саудовскую Аравию.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 49 матчей за «Барселону», где забил 14 голов и сделал 14 ассистов.