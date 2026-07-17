Игонин не считает отсутствие бразильцев проблемой для "Зенита"

Отсутствие в составе "Зенита" на матч за Суперкубок России против "Спартака" бразильских футболистов Дугласа Сантоса и Луиса Энрике не станет большой проблемой для петербургской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил ТАСС, что Сантос и Энрике не сыграют в матче за суперкубок. Футболисты выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира. Они завершили выступление на турнире 5 июля.

"Что касается центральной линии - там вопросов нет, конкуренция очень большая и достаточно серьезная, - сказал Игонин. - Что касается игры в обороне, наверное, Сантос доказал своей надежностью необходимость его в основном составе. Тем не менее мы не можем сказать, что сейчас "Зенит" ищет кем и как закрыть эту брешь. Там есть квалифицированные футболисты. Наверное, да, предпочтительнее Сантос, но я не думаю, что это большая проблема".

18 июля "Зенит" в статусе чемпиона России сыграет с обладателем кубка страны московским "Спартаком" в матче за Суперкубок РФ. Встреча состоится в Нижнем Новгороде.