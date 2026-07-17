Аршавин ответил, кого считает главным "бычарой" отечественного футбола

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого считает главным "бычарой" отечественного футбола.

Экс-футболист "Зенита" и "Арсенала" назвал имя бывшего защитника "Локомотива" Вадима Евсеева.

"Дерзкий — это Вадик Евсеев. Но я бы не сказал, что он прям быковал", — заявил Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

По словам бывшего нападающего, со стороны Евсеев мог казаться жестким и вспыльчивым футболистом, однако в жизни он производил совсем другое впечатление. Аршавин отметил, что по характеру экс-защитник был добрым человеком, несмотря на свой образ на поле. Также он вспомнил, что неоднократно играл против Евсеева и позже пересекался с ним в сборной России.

За карьеру Вадим Евсеев выступал за "Спартак", "Локомотив", "Торпедо" и сборную России, а после завершения игровой карьеры работает главным тренером. Сейчас он возглавляет махачкалинское "Динамо".