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Соболев предположил, почему почти три года не вызывался в сборную России

Rusfootball

Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, как относится к длительному отсутствию вызовов в сборную России.

Соболев рассказал, как относится к длительному отсутствию вызовов в сборную
© ФК "Зенит"

Форвард признался, что не испытывает обиды и считает ставку на молодых игроков оправданной в нынешней ситуации.

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"Лучше дать дорогу молодым, чтобы к возвращению официальных матчей они были готовы", — заявил Соболев.

Последний раз нападающий вызывался в сборную России почти три года назад. За национальную команду он провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей.

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