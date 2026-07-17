Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, как относится к длительному отсутствию вызовов в сборную России.

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Форвард признался, что не испытывает обиды и считает ставку на молодых игроков оправданной в нынешней ситуации.

"Лучше дать дорогу молодым, чтобы к возвращению официальных матчей они были готовы", — заявил Соболев.

Последний раз нападающий вызывался в сборную России почти три года назад. За национальную команду он провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей.