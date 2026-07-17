Соболев предположил, почему почти три года не вызывался в сборную России
Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, как относится к длительному отсутствию вызовов в сборную России.
Форвард признался, что не испытывает обиды и считает ставку на молодых игроков оправданной в нынешней ситуации.
"Лучше дать дорогу молодым, чтобы к возвращению официальных матчей они были готовы", — заявил Соболев.
Последний раз нападающий вызывался в сборную России почти три года назад. За национальную команду он провел 15 матчей, в которых забил шесть мячей.
ФИФА о баннере аргентинцев про Мальвинские острова: «Дисциплинарный комитет изучает отчеты о матче и соответствующие обстоятельства, прежде чем принять решение о дальнейших шагах»
«Пока некоторые предаются истерикам, словно подростки с одной клеткой мозга, мы становимся все ближе к возвращению островов Мальвинских островов». Президент Аргентины Милей после матча ЧМ
Судья Винчич расплакался, узнав о назначении на финал ЧМ-2026. Другие арбитры аплодировали ему стоя