«Барселоне» предложили экс-игрока «Зенита»

«Барселоне» была предложена кандидатура бывшего нападающего «Зенита» Джона Дурана, на текущий момент являющегося футболистом «Аль-Насра». Каталонский клуб интересовался 22-летним форвардом более года назад. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство «Аль-Насра» одобрило поиск Дураном новой команды, в результате чего его кандидатура была предложена не только «Барселоне», но и «Бенфике». Колумбийский нападающий желает вернуться в Европу.

Дуран играл в аренде в «Зените» во второй части сезона-2025/2026. В составе сине-бело-голубых форвард провёл девять матчей, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до лета 2030 года.