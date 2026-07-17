Быстров оценил перспективы перехода Воробьева в "Краснодар"

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о возможном переходе Дмитрия Воробьева из "Локомотива" в "Краснодар".

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По словам Быстрова, для "Краснодара" хорошо иметь двух хороших нападающих, а "Локомотив" в очередной раз упустил форварда.

- Мы видим, что в последнее время Джон Кордоба подсел — ему очень тяжело давалась концовка. Не факт, что он сможет третий сезон тащить команду. Поэтому для "Краснодара" трансфер Воробьёва — замечательный. Всегда хорошо иметь двух нападающих. "Локомотив" же просрал очередного нападающего, - цитирует Быстрова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что форвард московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев в ближайшее время станет игроком "Краснодара" и заключит контракт до лета 2030 года. Ориентировочная сумма трансфера составляет 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне он вышел на поле в 34 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнегог нападающего в 6 миллионов евро.