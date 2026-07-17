Ари выбрал фаворита в матче «Спартака» с «Зенитом» за Суперкубок России

Ари назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом» за Суперкубок России
Бывший игрок «Спартака» Ари считает, что «красно-белые» будут фаворитами в матче за Суперкубок России.
18 июля в Нижнем Новгороде пройдёт матч между «Спартаком» и «Зенитом».
«Я думаю, фаворит — «Спартак». Нас ждёт хороший футбол», — цитирует Ари ТАСС.
«Спартак» в сезоне-2025/2026 стал обладателем Кубка России. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу.
Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха в интервью «Совспорту» выразил мнение, что петербургский клуб является фаворитом на предстоящий матч, но «Спартак» способен взять трофей.
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