Ари выбрал фаворита в матче «Спартака» с «Зенитом» за Суперкубок России

Бывший игрок «Спартака» Ари считает, что «красно-белые» будут фаворитами в матче за Суперкубок России.

18 июля в Нижнем Новгороде пройдёт матч между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я думаю, фаворит — «Спартак». Нас ждёт хороший футбол», — цитирует Ари ТАСС.

«Спартак» в сезоне-2025/2026 стал обладателем Кубка России. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу.

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха в интервью «Совспорту» выразил мнение, что петербургский клуб является фаворитом на предстоящий матч, но «Спартак» способен взять трофей.