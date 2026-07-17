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Генич: "Дзюба "Спартаку" ни в каком качестве не нужен"

Rusfootball

Комментатор Константин Генич исключил возможность возвращения Артема Дзюбы в "Спартак".

Комментатор Генич: Дзюба "Спартаку" не нужен
© ФК "Акрон"

По мнению журналиста, красно-белые не нуждаются в 37-летнем форварде даже в роли игрока ротации.

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"Нет ни единого шанса. Дзюба "Спартаку" ни в каком качестве не нужен. Если только в коммерческий отдел или маркетинг", — заявил Генич.

Комментатор отметил, что форвард по-прежнему способен играть на высоком уровне, однако считает более реалистичным продолжение его карьеры в менее статусном клубе. В качестве примера Генич привел "Родину", которая, по его мнению, могла бы получить не только опытного нападающего, но и серьезный медийный эффект.

1 июля Дзюба стал свободным агентом после ухода из "Акрона". В прошлом сезоне форвард провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

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