Смолов приступил к тренировкам с медиаклубом

Бывший нападающий «Динамо» и «Краснодара» Федор Смолов приступил к тренировкам с «Фанком БроукБойз».

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Также на тренировке присутствуют тиктокеры Стопбан и Данон.

36-летний форвард уже выступал за «Броуков» в Кубке России в прошлом году и забил два гола. Смолов заявил, что планирует обогнать Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Сейчас у них по 158 голов.

«Фанком БроукБойз» сыграют против «БоМиКа» в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России 28 июля.

Напомним, «Броуки» объединились с любительским «Фанкомом» для участия в Кубке России.