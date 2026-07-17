Смолов приступил к тренировкам с медиаклубом

Смолов приступил к тренировкам с «Фанком БроукБойз». Команда сыграет против «БоМиКа» в первом раунде FONBET Кубка России
Бывший нападающий «Динамо» и «Краснодара» Федор Смолов приступил к тренировкам с «Фанком БроукБойз».
Также на тренировке присутствуют тиктокеры Стопбан и Данон.
36-летний форвард уже выступал за «Броуков» в Кубке России в прошлом году и забил два гола. Смолов заявил, что планирует обогнать Андрея Аршавина в рейтинге российских бомбардиров. Сейчас у них по 158 голов.
«Фанком БроукБойз» сыграют против «БоМиКа» в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России 28 июля.
Напомним, «Броуки» объединились с любительским «Фанкомом» для участия в Кубке России.
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