«РБ Лейпциг» купил защитника «Бернли» Эстева за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
Максим Эстев перешел в «РБ Лейпциг» из «Бернли».
Немецкий клуб объявил о трансфере 24-летнего защитника. Стороны заключили контракт до 2031 года.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 32 миллиона евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне АПЛ Эстев провел 34 матча. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Спортс: главные новости
Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок – аргентинцам: «Победа в футбольном матче не означает, что вы можете получить Фолклендские острова. Так что руки прочь»
Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни
Министр экономики Аргентины – Моргану, пожелавшему Испании «разнести» Аргентину в финале ЧМ: «Мы будем праздновать при любом исходе матча, а ты так и останешься озлобленным человеком»