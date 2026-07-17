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«РБ Лейпциг» купил защитника «Бернли» Эстева за 32 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет

Sports.ru

Максим Эстев перешел в «РБ Лейпциг» из «Бернли».

«РБ Лейпциг» купил защитника «Бернли»
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Немецкий клуб объявил о трансфере 24-летнего защитника. Стороны заключили контракт до 2031 года.

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Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 32 миллиона евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне АПЛ Эстев провел 34 матча. Подробную статистику француза можно найти здесь.

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