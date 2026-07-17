Тюкавин хотел бы видеть Кокорина в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о встрече с бывшим игроком бело-голубых Александром Кокориным.

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Форвард признался, что хотел бы видеть 35-летнего футболиста в составе «Динамо».

Кокорин остается свободным агентом после ухода из кипрского «Ариса».

– Как встретились с Кокориным?

– Классно провели вечер, были на концерте.

– Обсуждали будещее Саши?

– Да, но вряд ли мне можно рассказывать.

– Хотел бы видеть его в РПЛ?

– Очень. Особенно в «Динамо», – сказал Тюкавин.