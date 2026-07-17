Тюкавин хотел бы видеть Кокорина в РПЛ: «Очень. Особенно в «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о встрече с бывшим игроком бело-голубых Александром Кокориным.
Форвард признался, что хотел бы видеть 35-летнего футболиста в составе «Динамо».
Кокорин остается свободным агентом после ухода из кипрского «Ариса».
– Как встретились с Кокориным?
– Классно провели вечер, были на концерте.
– Обсуждали будещее Саши?
– Да, но вряд ли мне можно рассказывать.
– Хотел бы видеть его в РПЛ?
– Очень. Особенно в «Динамо», – сказал Тюкавин.
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