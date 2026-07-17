Соболев рассказал, чем закончился его спор с Радимовым: доставили пиво
Форвард "Зенита" Александр Соболев рассказал, чем завершился его спор с Владиславом Радимовым.
По словам Соболева, он рассчитался с Радимовым за проигранный спор.
- Через два дня после последнего матча я с ним рассчитался. Ему доставили выигранное пиво. Какое? Хорошее, светлое. Он доволен, 100%, - приводит слова Соболева "Чемпионат".
Напомним, что на старте минувшего сезона Александр Соболев и Владислав Радимов поспорили, что форвард "Зенита" не сможет забить 20 мячей. По итогам сезона Соболев записал на свой счет 13 забитых мячей во всех турнирах, а сине-бело-голубые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги.
Лидер Консервативной партии Великобритании Баденок – аргентинцам: «Победа в футбольном матче не означает, что вы можете получить Фолклендские острова. Так что руки прочь»
Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни
Министр экономики Аргентины – Моргану, пожелавшему Испании «разнести» Аргентину в финале ЧМ: «Мы будем праздновать при любом исходе матча, а ты так и останешься озлобленным человеком»