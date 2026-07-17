Соболев рассказал, чем закончился его спор с Радимовым

Форвард "Зенита" Александр Соболев рассказал, чем завершился его спор с Владиславом Радимовым.

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По словам Соболева, он рассчитался с Радимовым за проигранный спор.

- Через два дня после последнего матча я с ним рассчитался. Ему доставили выигранное пиво. Какое? Хорошее, светлое. Он доволен, 100%, - приводит слова Соболева "Чемпионат".

Напомним, что на старте минувшего сезона Александр Соболев и Владислав Радимов поспорили, что форвард "Зенита" не сможет забить 20 мячей. По итогам сезона Соболев записал на свой счет 13 забитых мячей во всех турнирах, а сине-бело-голубые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги.