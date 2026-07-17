Соболев назвал разницу между спартаковскими и зенитовскими болельщиками

Соболев раскрыл разницу между спартаковскими и зенитовскими болельщиками
Нападающий «Зенита» Александр Соболев раскрыл разницу между болельщиками петербургской команды и фанатами «Спартака». Его слова приводит «Чемпионат».
По мнению форварда, для фанатов петербургского клуба существует только первое место.
«Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво», — сказал Соболев.
Футболист подчеркнул, что «Зенит» за последние восемь лет семь раз выигрывал чемпионство России. Именно это, по мнению Соболева, сформировало у болельщиков привычку к победам и высокие ожидания от качества игры.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В составе петербуржцев в прошлом сезоне форвард стал чемпионом России.
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