Аршавин ответил, какие правила изменил бы в футболе

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какие правила изменил бы в футболе.

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— Есть какие-то правила, которые ты бы убрал или добавил?

— Я говорю, что убрал бы вот нельзя в штрафной разыгрывать. Потому что это суть штрафной убивает. Hydration break (трёхминутный перерыв во время футбольного матча, который вводится, чтобы игроки могли освежиться и выпить воды. — Прим. «Чемпионата»), понятно, что не нужен. Остальное, в принципе, вроде всё. А, ну и, например, я бы не ждал, как это делают, когда офсайд и люди бегут по 100 метров, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.