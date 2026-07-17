В ЦСКА высказались о восстановлении Акинфеева после травмы
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о восстановлении Игоря Акинфеева после травмы.
По словам Игдисамова, на данный момент нет точных сроков восстановления Акинфеева после травмы.
- Не могу назвать точных сроков восстановления Игоря. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать его колено. Но надеюсь, что это в ближайшее время. Потеря основного вратаря — это всегда большой урон для команды, - приводит слова Игдисамова "СЭ".
Напомним, что Игорь Акинфеев получил травму колена в матче 23 тура чемпионата России сезона-2025/26 с тольяттинским "Акроном". Всего в прошлом сезоне голкипер вышел на поле в 21 встрече во всех турнирах, пропустил 23 мяча и сохранил ворота "сухими" в 4 матчах. Контракт 40-летнего голкипера с красно-синими рассчитан до лета 2027 года.
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