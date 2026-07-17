$77.9688.91

В «Атлетико» публично озвучили позицию по Хулиану Альваресу, который интересен «Барселоне»

Чемпионат.comиещё 1

Генеральный директор «Атлетико» Мадрид Мигель Анхель Хиль заявил, что нападающий Хулиан Альварес не покинет мадридский клуб этим летом. Ранее сообщалось, что форвард привлёк внимание каталонской «Барселоны».

В «Атлетико» озвучили позицию по Альваресу
© Чемпионат

«Моя позиция ясна, позиция клуба ясна. Мы довели это до сведения игрока, его представителей и президента «Барселоны», — приводит слова Хиля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Напомним, прошлым летом «Атлетико» приобрёл 26-летнего аргентинца у «Манчестер Сити» за € 75 млн. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал девять голевых передач.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости