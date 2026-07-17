Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья намерен продолжить карьеру в том клубе, который не будет использовать его в маркетинговых целях. Об этом он сообщил телеканалу CBS.

"Я выберу команду, которая хочет меня как футболиста, а не для маркетинга", - сказал он.

После матча на чемпионате мира против сборной Испании (0:0), в котором голкипер отразил 7 ударов, на Возинью более чем за сутки подписались 10 млн человек в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской). Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где уступила команде Аргентины в дополнительное время (2:3).

Возинье 40 лет. Ранее он выступал за клуб "Шавиш" из второго португальского дивизиона. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в €50 тыс. Он также играл за португальский "Жил Висенте", молдавский "Зимбру", кипрский АЕЛ и словацкий "Тренчин".

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.