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Комик Абрамов спародировал Дзюбу, Слуцкого и Карпина перед Мостовым. Александр признал сходство, но почти не смеялся

Sports.ru

Иван Абрамов стал гостем нового выпуска «Царского подкаста» с Александром Мостовым и ведущим Романом Косицыным.

Комик Абрамов спародировал Дзюбу, Слуцкого и Карпина перед Мостовым
© Sports.ru

Комик по просьбе Косицына спародировал бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбу, тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого и тренера сборной России Валерия Карпина.

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Мостовой признал сходство в пародиях Абрамова, но при этом почти не смеялся.

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