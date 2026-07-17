Мостовой предстанет в образе царя в матче за Суперкубок России

Мостовой в образе царя поучаствует в церемонии открытия матча «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок
Александр Мостовой примет участие в церемонии открытия матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Мостовой примет участие в церемонии открытия матча в образе царя», – сообщил источник «РИА Новости».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Мостовой получил прозвище Царь во время выступлений за «Сельту».
Спортс: главные новости
Гонду про 1/2 финала ЧМ: «Ждали победы Аргентины над Англией больше 40 лет»
«Финал ЧМ как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?». Блаттер о шоу в перерыве игры Испании и Аргентины
«Матч за 3-е место не имеет ценности, бессмысленен. Не будем притворяться, что он нам интересен. Не понимаю, почему его не отменят». Риоло об игре Франции и Англии