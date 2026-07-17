$77.9688.91

Мостовой в образе царя поучаствует в церемонии открытия матча «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок

Sports.ru

Александр Мостовой примет участие в церемонии открытия матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Мостовой предстанет в образе царя в матче за Суперкубок России
© Sports.ru
«Мостовой примет участие в церемонии открытия матча в образе царя», – сообщил источник «РИА Новости».
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Мостовой получил прозвище Царь во время выступлений за «Сельту».

Спортс: главные новости