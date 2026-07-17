Инфантино получит поддержку большинства стран на выборах президента ФИФА в 2027 году, несмотря на скандал с Балогуном — СМИ
Глава ФИФА Джанни Инфантино получит поддержку более 200 стран на ближайших президентских выборах, несмотря на скандал с приостановкой дисквалификации футболиста сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира‑2026, сообщает издание The Guardian.
Балогун получил прямую красную карточку в игре 1/16 финала ЧМ‑2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) и должен был пропустить матч 1/8 финала с командой Бельгии. Однако ФИФА приостановила действие автоматической дисквалификации и назначила испытательный срок в один год, поэтому форвард смог сыграть с бельгийцами (1:4). В УЕФА решение ФИФА назвали возмутительным, беспрецедентным, необъяснимым и неоправданным. С критикой выступил и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер. Федерация футбола Бельгии подала апелляцию, но апелляционный комитет ФИФА признал ее неприемлемой.
Всего в ФИФА входят 211 национальных федераций. По данным СМИ, Инфантино уже получил письма поддержки от более чем 200 стран. Выборы президента организации пройдут 18 марта 2027 года, в настоящее время на пост претендует только Инфантино. Дедлайн выдвижения кандидатов на президентские выборы — 18 ноября, до этого времени письма могут быть отозваны или переданы другому соискателю.
Инфантино занимает должность главы ФИФА с февраля 2016 года, впоследствии швейцарский функционер дважды переизбирался на пост — в 2019 и 2023 годах.
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