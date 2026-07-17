Нападающий "Зенита" Александр Соболев объяснил свой перформанс с маской для плавания.

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"Повторюсь: уважаю "Спартак" как клуб и бренд. Я был там много лет, забил немало голов, выиграл титул. Ни тогда, ни сейчас плохого слова о "Спартаке" не сказал. Когда они — не знаю, с чьей подачи — решили меня подколоть этой маской, немножко не понял этого. Подумал: "Ну хорошо, давайте и я пошучу в ответ", - сказал Соболев.

Напомним, в предматчевом ролике "Спартак" позволил себе пошутить над своим бывшим футболистом, представив вымышленный бренд масок для ныряния с изображением Александра Соболева. Таким образом московский клуб ссылался на его репутацию симулянта. В результате форвард забил гол в ворота красно-белых и отпраздновал его, надев такую маску.

Матч проходил в Санкт-Петербурге 14 марта и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.