На Суперкубке России ожидается аншлаг

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в Нижнем Новгороде пройдет при аншлаге. Об этом в комментарии РИА Новости сообщили в пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

«На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов — 50 процентов от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей», — указали в РФС.

Игра состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В матче 30-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. «Спартак» расположился на четвертом месте, набрав 52 очка.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в серии пенальти «Краснодар».