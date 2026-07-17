В "Краснодаре" ответили, мог ли легионер Са остаться в клубе

В "Краснодаре" ответили, мог ли Виктор Са остаться в клубе
Главный скаут "Краснодара" Максим Бузникин высказался об уходе этим летом нападающего Виктора Са.
"Мог ли Виктор Са остаться в "Краснодаре"? Думаю, что такие варианты были. Но у нас пока есть Джон. Мы уже три или четыре сезона играем с одним форвардом", - цитирует Бузникина "Матч ТВ".
"Краснодар" официально объявил об уходе Виктора Са 1 июля. Бразилец покинул клуб в связи с истечением срока контракта, который не был продлен.
Са выступал за "быков" с февраля 2024 года. В прошлом сезоне 32-летний вингер принял участие в 31 матче за краснодарскую команду, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
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