Тренер "Зенита" оценил уровень Вендела

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о бразильском полузащитнике петербуржцев Венделе.

"Вендел лучший в лиге? Это его природные качества, футбольное мышление. И по выносливости, и по работе с мячом он один из лучших игроков не только в нашей команде, но и во всей лиге. Это мое мнение, которое не меняется на протяжении многих лет", - сказал Тимощук.

Вендел играет за "Зенит" с 2020 года. В ноябре 2025-го бразилец переподписал контракт с петербургским клубом до лета 2029 года. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провел 30 матчей в составе сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.