«Локомотив» разгромил «Спартак»

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в выездном матче 15‑го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

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Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию до семи матчей и с 32 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы МФЛ, уступая по дополнительным показателям московскому ЦСКА, имеющему игру в запасе.

«Спартак» не может победить на протяжении восьми встреч, «красно‑белые» (19 очков) идут девятыми.

Результаты других матчей игрового дня:

«Рубин» — «Нижний Новгород» — 2:0;

«Урал» — «Динамо» (Москва) — 0:3;

«Алмаз‑Антей» — «Динамо» (Махачкала) — 2:0;

«Акрон — Академия Коноплева» — «Родина» — 1:4.