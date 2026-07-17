«Локомотив» разгромил «Спартак» в матче Молодежной футбольной лиги
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в выездном матче 15‑го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников.
«Локомотив» продлил беспроигрышную серию до семи матчей и с 32 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы МФЛ, уступая по дополнительным показателям московскому ЦСКА, имеющему игру в запасе.
«Спартак» не может победить на протяжении восьми встреч, «красно‑белые» (19 очков) идут девятыми.
Результаты других матчей игрового дня:
«Рубин» — «Нижний Новгород» — 2:0;
«Урал» — «Динамо» (Москва) — 0:3;
«Алмаз‑Антей» — «Динамо» (Махачкала) — 2:0;
«Акрон — Академия Коноплева» — «Родина» — 1:4.
«Локомотив» разгромил «Спартак» в матче Молодежной футбольной лиги
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