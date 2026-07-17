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Доминик Собослаи продлил контракт с «Ливерпулем»

Чемпионат.com

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи продлил контракт с «Ливерпулем».

Венгерский полузащитник продлил контракт с «Ливерпулем»
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«Возможно, это мой самый важный день. Есть ещё несколько дней, которые были важнее — наверное, первый, когда я подписал контракт с «Ливерпулем», и тот, когда у меня родился ребенок, конечно. Но в моей футбольной карьере я могу сказать, что это один из трёх самых важных дней. Очень счастлив. Не могу дождаться, когда смогу вернуться. Я просто счастлив быть здесь, как я уже много раз говорил», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».
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В минувшем сезоне Собослаи провёл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Он был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2025/2026.

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