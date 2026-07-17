Венгерский полузащитник продлил контракт с «Ливерпулем»

Доминик Собослаи продлил контракт с «Ливерпулем»
Венгерский полузащитник Доминик Собослаи продлил контракт с «Ливерпулем».
«Возможно, это мой самый важный день. Есть ещё несколько дней, которые были важнее — наверное, первый, когда я подписал контракт с «Ливерпулем», и тот, когда у меня родился ребенок, конечно. Но в моей футбольной карьере я могу сказать, что это один из трёх самых важных дней. Очень счастлив. Не могу дождаться, когда смогу вернуться. Я просто счастлив быть здесь, как я уже много раз говорил», — приводит слова Собослаи официальный сайт «Ливерпуля».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
В минувшем сезоне Собослаи провёл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Он был признан лучшим игроком клуба в сезоне-2025/2026.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Футболисты Аргентины были шокированы оборонительными заменами Тухеля. Скалони ждал выхода Сака или Мадуэке во 2-м тайме (Independent)
«У Андерсона и Райса есть потолок. Деклан лучше уже не станет, в 27 лет максимум достигнут. Родри – противоположность им двоим, он лучший в мире». Сунесс о хавбеках
Кейн после поражения Англии в полуфинале ЧМ: «Мы стучимся в дверь уже 8 лет, но снова не хватило кусочка пазла! Стремление к славе не всегда означает, что вы ее добьетесь»