«Монако» хочет продлить контракт с полузащитником Мамаду Кулибали — Nice-Matin
«Монако» планирует продлить контракт с центральным полузащитником Мамаду Кулибали. Об этом сообщает Nice-Matin.
По данным источника, стороны уже ведут диалог на тему продолжения сотрудничества, участники переговоров положительно настроены на возможное подписание нового соглашения.
Мамаду Кулибали является воспитанником «Монако», за взрослую команду он выступает с 2024 года. В 36 матчах прошлого клубного сезона футболист забил три гола и отдал шесть голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 15 млн. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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