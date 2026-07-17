Тренер «Спартака» оценил форму новичка команды

Главный тренер «Спартака» Карседо оценил форму новичка команды Парады
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил форму защитника и новичка команды Виктора Парады перед матчем Olimpbet Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
«Парада присоединился буквально несколько дней назад. Он находится в хорошей форме. Жедсон профессионал, здесь нет сомнений. Уверен, что он проведёт хороший матч», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах за испанский «Алавес», в которых записал на свой счёт три результативные передачи.
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