Тренер «Спартака» оценил форму новичка команды

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил форму защитника и новичка команды Виктора Парады перед матчем Olimpbet Суперкубка России — 2026 с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Парада присоединился буквально несколько дней назад. Он находится в хорошей форме. Жедсон профессионал, здесь нет сомнений. Уверен, что он проведёт хороший матч», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Парада провёл 33 матча во всех турнирах за испанский «Алавес», в которых записал на свой счёт три результативные передачи.