Выяснилось, когда Чавес вернется в "Динамо" после ЧМ

Стало известно, когда Чавес вернется в "Динамо" после ЧМ-2026
Объявлена дата, когда полузащитник "Динамо" Луис Чавес должен прибыть в расположение клуба.
Как утверждает источник, полузащитник Луис Чавес вернется в расположение московского "Динамо" 25 июля.
Напомним, этим летом Чавес играл в составе сборной Мексики на чемпионате мира. Мекиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли команде Англии со счетом 2:3. Хавбек бело-голубых принял участие в одном матче из 5 и не отличился результативными действиями.
Динамовцы начнут новый сезон 25 июля домашним матчем против "Крыльев Советов" в рамках 1-го тура РПЛ.
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