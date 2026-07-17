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Стало известно, когда Чавес вернется в "Динамо" после ЧМ-2026

Rusfootball

Объявлена дата, когда полузащитник "Динамо" Луис Чавес должен прибыть в расположение клуба.

Выяснилось, когда Чавес вернется в "Динамо" после ЧМ
© ФК "Динамо"

Как утверждает источник, полузащитник Луис Чавес вернется в расположение московского "Динамо" 25 июля.

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Напомним, этим летом Чавес играл в составе сборной Мексики на чемпионате мира. Мекиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли команде Англии со счетом 2:3. Хавбек бело-голубых принял участие в одном матче из 5 и не отличился результативными действиями.

Динамовцы начнут новый сезон 25 июля домашним матчем против "Крыльев Советов" в рамках 1-го тура РПЛ.

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