Холанд оправдался за игру в гольф в открытом море

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд в соцсетях ответил на критику одного из болельщиков в свой адрес на почве игры в гольф в открытом море.

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Один из пользователей Сети спросил у Холанда, кто убирает мячи, попавшие в море, намекнув, что футболист тем самым негативно влияет на экологию. Норвежец опубликовал пост с ответом.

«На самом деле я кормлю рыб! Мячи для гольфа, которыми я играю, растворяются в воде и превращаются в корм для них. Не переживайте», — сказано в публикации Холанда.

© Соцсети

Этим летом норвежец принял участие в чемпионате мира — 2026. В составе своей национальной команды Холанд дошёл до 1/4 финала турнира.