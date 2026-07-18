«ПСЖ» уверен в успехе переговоров по Аклиушу, игрок «Монако» хочет сменить клуб — Романо
«Пари Сен-Жермен» продолжает активные переговоры о подписании полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, переговоры между клубами продвигаются, а парижане уверены в успешном завершении сделки.
По данным источника, детали будущего трансфера ещё уточняются, однако сам 24-летний француз алжирского происхождения хочет сменить команду.
Аклиуш является воспитанником «Монако». За основную команду он выступает с лета 2022 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника семь голов и 11 результативных передач в 43 матчах. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
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