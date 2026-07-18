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«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России по футболу

Матч ТВиещё 40

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче за OLIMPBET Суперкубок России по футболу.

«Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России по футболу
© ТАСС

Встреча прошла в Нижнем Новгороде, основное время матча закончилось со счетом — 1:1. У «Зенита» на 90+8‑й с пенальти забил Александр Соболев. В составе «Спартака» на 25‑й минуте матча забил Кристофер Мартинс.

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В серии пенальти оказались сильнее «сине‑бело‑голубые» — 4:2.

«Зенит» стал десятикратным обладателем Суперкубка России.

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