Футболист сборной России перешел из «Локомотива» в «Краснодар»
Футболист сборной России Дмитрий Воробьев перешел из московского «Локомотива» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте горожан.
Форвард заключил контракт с краснодарцами до конца июня 2030 года. За черно-зеленых Воробьев будет выступать под 10 номером. Финансовые условия сделки не раскрываются.
По Ивана Карпова, стоимость трансфера составила около 7,3 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
28-летний Воробьев — воспитанник «Краснодара», за основную команду «быков» форвард никогда не играл. В «Локомотиве» нападающий выступал с 2024 года. В минувшем сезоне футболист забил десять мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах чемпионата России.
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