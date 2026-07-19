Сегодня, 19 июля, состоится финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

Аргентина: Э. Мартинес, Монтьель, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Э. Фернандес, Мак Аллистер, Гонсалес, Месси, Альварес.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию — 2:1.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).