Основное время матча за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" завершилось дракой

Основное время матча Олимпбет - Суперкубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершилось массовой потасовкой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Зенита" Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет (1:1). После этого автор гола, который ранее выступал за "Спартак", побежал в сторону трибуны с болельщиками красно-белых. Поклонники закидали форварда стаканами. Вскоре на поле выбежали запасные игроки и сотрудники обеих команд.

Победитель встречи определится в серии пенальти.