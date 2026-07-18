Основное время матча за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" завершилось дракой
Основное время матча Олимпбет - Суперкубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершилось массовой потасовкой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На восьмой компенсированной ко второму тайму минуте нападающий "Зенита" Александр Соболев реализовал пенальти и сравнял счет (1:1). После этого автор гола, который ранее выступал за "Спартак", побежал в сторону трибуны с болельщиками красно-белых. Поклонники закидали форварда стаканами. Вскоре на поле выбежали запасные игроки и сотрудники обеих команд.
Победитель встречи определится в серии пенальти.
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