Гершкович: Тюкавин может стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ

«У Тюкавина есть все качества, чтобы стать лучшим бомбардиром нового сезона РПЛ» — Гершкович
Член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович заявил «Матч ТВ», что у нападающего «бело‑голубых» Константина Тюкавина есть все необходимые качества, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне‑2026/27.
Тюкавину 24 года, в прошлом сезоне форвард забил 10 мячей в чемпионате России.
— Тюкавин поставил перед собой цель стать лучшим бомбардиром. Как считаете, Константин прибавил за последнее время?
— Хорошо, что Тюкавин поставил амбициозную цель. И важно, чтобы он добивался этих целей. У него была очень серьезная травма, а затем был долгий период восстановления. Сейчас все зависит от него. Талант, умение забивать и играть в пас у него есть. У Тюкавина есть все, чтобы стать лучшим бомбардиром в новом сезоне. Хочу пожелать ему удачи и здоровья, — сказал Гершкович «Матч ТВ».
«Динамо» в первом туре РПЛ в субботу примет самарские «Крылья Советов».
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